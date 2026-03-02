Kalendar: Kada očekivati ispadanje, a kada nicanje zuba?

Kalendar nicanja i ispadanja zuba je vodič kroz jednu od važnijih razvojnih faza djetinjstva, od prvog zubića do potpunog stalnog zubnog niza. Iako svako dijete ima svoj tempo, postoje okvirni periodi koji roditeljima pomažu da procijene šta je uobičajeno, a kada je vrijeme za savjet stomatologa. Odstupanja od nekoliko mjeseci su česta i najčešće ne znače da postoji problem.

Prvi mliječni zubi, početak velike promjene

U prve tri godine života dijete dobije ukupno 20 mliječnih zuba, po deset u svakoj vilici. Najčešće prvo niču donje jedinice, između šestog i desetog mjeseca, a potom gornje jedinice između osmog i dvanaestog mjeseca. Nakon njih dolaze dvojke, četvorke, trojke i na kraju petice, odnosno drugi mliječni kutnjaci. Kod većine djece kompletan mliječni zubni niz formira se do treće godine.

Roditelji u tom periodu primjećuju pojačano slinjenje, potrebu da dijete grize predmete, osjetljive desni i povremenu razdražljivost. Ipak, neka djeca prvi zub dobiju tek oko prvog rođendana, što i dalje može biti uredan razvoj. Ako do približno 18. mjeseca ne nikne nijedan zub, preporučuje se pregled kod dječijeg stomatologa.

Kada počinje ispadanje mliječnih zuba

Oko šeste godine započinje nova faza, smjena zuba. Tada djeca postepeno gube mliječne zube i dobijaju stalne. Najčešće prvo ispadaju mliječne jedinice, a istovremeno niču prvi stalni kutnjaci, takozvane šestice. Ono što zbunjuje mnoge roditelje jeste činjenica da šestice niču iza posljednjeg mliječnog zuba, bez ispadanja bilo kojeg zuba, pa se često pogrešno smatra da su i one mliječne.

Između sedme i osme godine obično ispadaju mliječne dvojke, a zatim postepeno i trojke, četvorke i petice. Taj proces traje nekoliko godina i kod većine djece završava se oko dvanaeste godine.

Redoslijed nicanja stalnih zuba

Prvi stalni kutnjaci i donje stalne jedinice najčešće niču između šeste i sedme godine. Gornje stalne jedinice i dvojke dolaze nešto kasnije, najčešće do osme godine. Donji očnjaci obično niču između devete i desete godine, dok gornji očnjaci i pretkutnjaci dolaze između desete i jedanaeste godine. Drugi stalni kutnjaci, sedmice, najčešće niču između jedanaeste i trinaeste godine.

Do kraja ovog perioda većina djece više nema nijedan mliječni zub. Upravo tada kalendar nicanja i ispadanja zuba postaje svojevrsna potvrda da je razvoj tekao u očekivanim okvirima.

Na šta roditelji trebaju obratiti pažnju

Tokom smjene zuba higijena postaje još važnija, posebno kada niču prvi stalni kutnjaci. Oni imaju izraženije fisure i nalaze se duboko u ustima, pa ih djeca često ne očiste dovoljno temeljito. Redovne kontrole i nadzor pranja zuba pomažu da se spriječi pojava karijesa na zubima koji trebaju trajati cijeli život.

Kalendar nicanja i ispadanja zuba treba posmatrati kao okvir, a ne strogo pravilo. Veće kašnjenje, nicanje zuba na neuobičajenom mjestu, trajno oticanje desni ili situacija u kojoj stalni zub izbije, a mliječni se ne klima, razlozi su za pregled. Pravovremeni savjet stručnjaka najčešće otklanja dileme i roditeljima donosi mir.