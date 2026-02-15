Pametne užine, zdrava djeca: NutriPorcija u službi dobrih navika

Drugo polugodište za školarce je počelo, a s njim i povratak ranom buđenju, školskim torbama i svakodnevnim obavezama. Nakon zimskog raspusta, dužih večeri i malo više “još pet minuta”, vrijeme je da se učenici polako vrate zdravoj rutini.

Dobra vijest u svemu tome je da ne mora biti teško, već šareno, zabavno i jednostavno. Jedan od alata koji roditelji mogu koristiti je NutriPorcija – jednostavni vizuelni vodič namijenjen djeci uzrasta od 4 do 12 godina, koji pomaže djeci (i roditeljima!) da lakše slože uravnotežen obrok.

Kako izgleda “šareni tanjir”?

NutriPorcija tanjir dijeli na tri jasna dijela:

· Polovina tanjira popunjava se povrćem ili salatama. Što više boja, to bolje

· Jedna četvrtina rezervisana je za proteine (meso, riba, jaja, svježi sir).

· Preostala četvrtina sadrži ugljikohidrate: žitarice, tjestenina, riža ili krompir.

Uz rub tanjira podsjećamo i na voće, mliječne proizvode, orašaste plodove i sjemenke, a voda ostaje najbolji saveznik za hidrataciju tokom cijelog dana. Jednostavno, jasno i prilagođeno dječijem razumijevanju.

Zdrave navike počinju u učionici – i nastavljaju se kod kuće

Program Zdravo! ne zaustavlja se na tanjiru. Tokom protekle godine, 180 učitelja i nastavnika iz 90 škola širom Bosne i Hercegovine prošlo je edukacije o pravilnoj ishrani školaraca. Djeca tako uče kako da čitaju deklaracije, razumiju sastav namirnica i aktivno učestvuju u pripremi obroka. Jer kad dijete učestvuje – veća je vjerovatnoća da će s ponosom pojesti ono što je samo pomoglo pripremiti.

Pokret je dio svakog zdravog dana

Zdrave navike nisu samo na tanjiru. Važno je da mališani imaju minimalno 60 minuta fizičkih aktivnosti dnevno, bez obzira da li se radi o šetnji do škole, vožnji bicikla, plesu u dnevnoj sobi ili nekoj sportskoj igri sa drugarima. Bitno je da se tijelo kreće.

Mali koraci, veliki efekat

Uvođenje zdravijih navika ne mora biti komplikovano. Roditelji mogu početi sa malim promjenama kao što su: dijete samo odabere voće za užinu, zajedničko slaganje “šarenog tanjira”, zamjena zaslađenog napitka čašom vode.

Povratak u školu je savršena prilika za povratak osnovama – balansu, kretanju, i balansiranim obrocima, kako bi zdrave navike postale dio svakodnvnice i kod djece ali i kod odrasilh.