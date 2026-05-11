Nova kampanja branda MojSan – Sanjaj sa profesionalcima

Albina Vicković
Nova kampanja branda MojSan promovira značaj kvalitetnog spavanja i njegove benefite po cijeli organizam.

Brand MojSan, proizvođač i distributer sistema za spavanje, dugi niz godina vlastiti prepoznatljivi identitet gradi kroz jedinstven način komunikacije, primarno zasnovan na ideji širenja svijesti o zdravom i kvalitetnom snu koju prati vrhunski asortiman proizvoda. Ovaj bosanskohercegovački brand paralelno sa značajnim investicijama u izgradnju novih proizvodnih kapaciteta te ulaganjem u širenje mreže prodaje u regiji, aktivno radi na promociji kvalitete spavanja koju na najbolji način ekranizira nova kampanja sa nazivom “Sanjaj sa profesionalcima“.

Strategija branda MojSan inspirirana proizvodnjom kao ključnom bazom razvoja kompanije te vjerodostojnom prezentacijom i efikasnom distribucijom, objedinjuje emociju i poruku značaja kvalitetnog sna za zdrav život. MojSan naglašava vlastiti profesionalni pristup u svim fazama nastupa na tržištu, apostrofirajući važnost sna i kontinuitet partnerskog odnosa sa kupcima baziranog na dugogodišnjem povjerenju.