Vrijeme spavanja djeteta otkriva kakav ste tip roditelja

Vrijeme spavanja djeteta često zavisi od ritma porodice, obaveza i životnog stila, zbog čega ne postoji univerzalno ispravno ili pogrešno pravilo.

Ono što funkcioniše za jednu porodicu ne mora nužno odgovarati drugoj. Ipak, čisto iz zabave, zanimljivo je pogledati šta vrijeme spavanja djeteta može govoriti o vama kao roditeljima.

Kada dijete ide na spavanje u 18 sati ili ranije

Roditelji čija djeca vrlo rano idu na spavanje obično su izuzetno precizni i organizovani. Kod vas se raspored poštuje u minut, a planovi se rijetko mijenjaju.

Kada kažete da je ručak u određeno vrijeme, to znači tačno tada. Takav pristup često se povezuje s dobrom organizacijom finansija i svakodnevice. Večeri su mirne, omiljene serije gledaju se bez prekida, a većina obaveza završena je prije nego što sat pokaže 20.

Ako je vrijeme spavanja između 19 i 20 sati

U ovom slučaju riječ je o roditeljima koji pomno prate sat. Jutra su vam jaka strana, budite se brzo i dan započinjete bez žurbe.

Djeca rijetko kasne u školu, a rutina je jasno postavljena. Kod vas nema previše televizije, a jednostavne navike često su dio svakodnevnog porodičnog života.

Kada dijete ide na spavanje između 20 i 21 sat

Ovo vrijeme spavanja djeteta često se povezuje s roditeljima koji djeluju smireno i prirodno u svojoj ulozi.

Večernji rituali su opušteni, uz tihu muziku ili uspavanke, a pritisak oko sitnica gotovo da ne postoji. Dijete samo pokazuje znakove umora i bez velike borbe odlazi u krevet. Sve izgleda pod kontrolom, ali bez pretjeranog napora.

Spavanje između 21 i 23 sata

Roditelji čija djeca idu kasnije na spavanje obično imaju liberalniji pristup. Porodične večeri često se provode zajedno, ponekad uz serije ili naručenu hranu.

Pravila postoje, ali nisu kruta, a atmosfera u domu je opuštena. Kod vas nema strogih zabrana, zbog čega djeca rado dolaze na druženje i prespavanje.

Kada dijete ide na spavanje poslije 23 sata

Ako je vrijeme spavanja djeteta vrlo kasno, kod vas dominira spontanost. Raspored se mijenja iz dana u dan i ne opterećujete se previše satnicom.

Dijete može zaspati kasno večeras, ranije sutra, a to se ne doživljava kao problem. Fleksibilnost i opušten pristup dio su vaše porodične svakodnevice, a pitanje tačnog vremena odlaska u krevet rijetko izaziva brigu.

Vrijeme spavanja djeteta, iako često tema rasprava, više govori o dinamici porodice nego o pravilima roditeljstva.