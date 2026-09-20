Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je šest beba

RTV SLON

TUZLA SERVIS 20.09.2026.

 

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je sedam puta, evidentirano je osam krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 166 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, četiri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vodosnabdijevanja

Tuzla i TK

Tuzla servis: Vatrogasci imali šest intervencija

Tuzla i TK

Tuzla servis: U SHMP pruženo 211 zdravstvenih usluga

Istaknuto

Tuzla servis: Rođeno je devet beba

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 13 beba

Istaknuto

Tuzla servis: Nekoliko ulica bez vodosnabdijevanja

Istaknuto

Danas u Tuzli obustava saobraćaja zbog triatlona: Pogledajte koje dionice će biti zatvorene

BiH

Danas u BiH postepeno smanjenje naoblake

Vijesti

Nesreća kod Tuzle: Automobil sletio s ceste, povrijeđeno više osoba

BiH

Sutra u BiH postepeno smanjenje naoblake, na jugu do 32 stepena

Vijesti

Mjesta u domu koja često zaboravljamo očistiti: Na njima se nakupljaju prašina i mikrobi

Učitati više