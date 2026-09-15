Kiša usporava saobraćaj, radovi na brojnim dionicama: Evo gdje su obustave i izmjene

Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina (na ulazu u Bijeljinu). Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka (u naselju Podmilačje) saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik (na Rostovu), zbog čega se svakim radnim danom od 07 do 16:30 sati saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana (osim nedjelje), u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na sljedećim lokacijama: Tuzla-Miladije (M-18 i R-470), Lukavac (M-4 i R-455), Srebrenik (M-1.8). Molimo učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova.

Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna (Goduš), od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 08 do 19 sati. Tokom trajanja obustave, vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca: Priboj-Simin Han-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica.

Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.