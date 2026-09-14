Švedski demokrati pretrpjeli izborni udarac, njihov put prema vlasti sve teži

Švedski demokrati, stranka krajnje desnice koja je godinama bilježila rast podrške, na parlamentarnim izborima u Švedskoj pali su sa drugog na treće mjesto, čime su njihove ambicije za ulazak u vladu ozbiljno oslabljene.

Stranka je od osnivanja 1988. godine gotovo kontinuirano povećavala podršku, a nakon izbora 2022. postala je druga najveća politička snaga u zemlji. Iako tada nije formalno ušla u vladu, njena podrška bila je ključna za parlamentarnu većinu premijera Ulfa Kristerssona.

Ovogodišnji izbori, međutim, prekinuli su višedecenijski trend rasta Švedskih demokrata. Umjesto očekivanog dodatnog jačanja i dobijanja ministarskih pozicija, stranka je izgubila dio biračke podrške.

Lider stranke Jimmie Åkesson priznao je da su Švedski demokrati izgubili nekoliko procentnih poena, ali je uprkos tome pokušao izborni rezultat predstaviti kao uspjeh.

Jedno od pitanja koje se nakon izbora postavlja jeste da li je dio njihovih birača prešao prema Umjerenoj stranci, koja je ostvarila bolji rezultat. Analitičari ukazuju i na činjenicu da Švedski demokrati, nakon četiri godine bliske saradnje s vladom, sve teže mogu nastupati kao antiestablišmentska politička opcija.

Istovremeno, dio politika koje su godinama zagovarali, posebno restriktivniji pristup migracijama, kriminalu i integraciji, postao je prisutniji i kod drugih velikih političkih stranaka.

Iako rezultat izbora predstavlja ozbiljan politički udarac za Švedske demokrate, njihov utjecaj na švedsku političku scenu nije nestao. Budući položaj stranke zavisit će prvenstveno od toga kakva će parlamentarna većina i vlada biti formirane.

Jedan od mogućih pravaca nakon izbornog pada mogao bi biti ponovno zaoštravanje retorike i još snažnije okretanje pitanjima migracije, kriminala, integracije i nacionalnog identiteta, posebno ukoliko rukovodstvo procijeni da je dio podrške izgubljen zbog približavanja političkom centru.

Švedski demokrati tako su prvi put nakon dugog perioda rasta suočeni s ozbiljnijim izbornim padom, ali i dalje ostaju jedna od najutjecajnijih političkih snaga u zemlji.