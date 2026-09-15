Tuzla se pridružuje „Zlatnom septembru“: Velika živa Zlatna vrpca na Trgu slobode

Udruženje „PIPOL“ organizovat će u petak, 18. septembra, na Trgu slobode u Tuzli manifestaciju „Zlatna vrpca“, čiji je cilj podizanje svijesti o malignim bolestima u dječijem dobu i pružanje podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka.

Manifestacija se održava u okviru globalne kampanje „Zlatni septembar“, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o dječijem raku. Tuzla će se i ove godine pridružiti ovoj međunarodnoj inicijativi, uz poruke podrške djeci koja se trenutno liječe, onima koja su pobijedila bolest, ali i u znak sjećanja na mališane koji su prerano izgubili život.

Centralni dio programa bit će formiranje velike „žive“ Zlatne vrpce od žutih kišobrana na Trgu slobode. U njenom oblikovanju učestvovat će građani, učenici i profesori osnovnih i srednjih škola s područja Tuzle, kao i djeca i uposlenici predškolskih ustanova.

Zajedničkim formiranjem Zlatne vrpce učesnici će poslati poruku solidarnosti, podrške i zajedništva u borbi protiv dječijeg raka.

Okupljanje učesnika na Trgu slobode planirano je za 12:30 sati, dok će manifestacija zvanično početi u 13 sati.

Tokom programa bit će uručene i zahvalnice školama i pojedincima koji svojim angažmanom i podrškom doprinose ovoj humanitarnoj inicijativi.