Tuzla domaćin manifestacije „Zlatna vrpca“

Na Trgu slobode u Tuzli 16. septembra 2025. godine biće održana manifestacija „Zlatna vrpca“, koju organizuje Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona „PIPOL“.

Događaj se realizuje u okviru globalne kampanje „Zlatni septembar“, posvećene podizanju svijesti o malignim oboljenjima u dječijem dobu. Okupljanje je planirano u 12.30 sati, dok će sama manifestacija početi u 13.00 sati.

Ove godine „Zlatna vrpca“ imat će i posebnu društvenu dimenziju – Zid sjećanja, posvećen prerano preminulim mališanima čiji je život prekinuo rak. Program podrazumijeva formiranje velike zlatne vrpce od kišobrana na Trgu slobode, u znak podrške djeci i mladima koji se liječe, onima koji su pobijedili rak, ali i kao simbol sjećanja na najmlađe koji nisu uspjeli dobiti bitku s bolešću.

Učešće u manifestaciji potvrdili su učenici i uposlenici srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona, uz odobrenje resornog ministarstva. Manifestacija će, osim snažne simbolike, imati i edukativnu i društvenu ulogu, jer promoviše empatiju, solidarnost i zajedničku podršku porodicama koje se suočavaju s ovim teškim izazovima.

Pokrovitelji „Zlatne vrpce“ u Tuzli su Grad Tuzla kroz projekat „Zajedno pobijedimo mRAK“, Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK kroz projekat „Korak ispred“, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kroz projekat „Podrška nek’ plane, rak da stane“, te Baloni „Duga shop“ Tuzla – Zid sjećanja.

„Manifestacija ‘Zlatna vrpca’ je jedinstven društveni i edukativni događaj kojim se promovišu društvena empatija, solidarnost i podrška djeci i mladima oboljelim i izliječenim od raka, kao i porodicama prerano preminulih mališana. Ovom prilikom pozivamo sve građanke i građane, učenike i uposlenike srednjih škola, te predstavnike medija da zajedno budemo podrška herojima sa Zlatnom vrpcom“, poručila je Amra Saračević, predsjednica Udruženja „PIPOL“.