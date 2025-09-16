Tuzla: Zlatna vrpca podrške djeci oboljeloj od raka

U Tuzli je danas obilježen Mjesec svjesnosti o malignim bolestima u dječijem dobu. Manifestacija „Zlatna vrpca“, koju organizuje Udruženje PIPOL, okupila je djecu, roditelje i predstavnike institucija, a poslane su snažne poruke podrške oboljeloj djeci i njihovim porodicama, ali i sjećanja na mališane koji su prerano preminuli.

Predsjednica Udruženja PIPOL, Amra Saračević, istakla je da ovogodišnje obilježavanje ima posebnu društvenu dimenziju. „Ovdje kao što vidite izid sjećanja na sve naše prerano preminule mališane i tu smo svi zajedno ne samo da pružimo pomoć i podršku djeci koja se trenutno bore ne samo na odjeljenju za hematologiju i onkologiju u Tuzli nego i širom Bosne i Hercegovine, a naravno i onoj djeci koja zbog nemogućnosti liječenja odlaze izvan granica BiH“, kazala je Saračević.

Upravo Udruženje PIPOL je 2016. godine osnovalo Odjeljenje za hematologiju i onkologiju u Tuzli, čime je omogućeno da se sva djeca oboljela od raka s područja Tuzlanskog kantona liječe u svom gradu, što je značajna podrška porodicama. Ipak, iz udruženja poručuju da u zdravstvenom sistemu i dalje postoje izazovi, posebno nedostatak kadrova, medicinskih sestara i onkologa.

Podršku manifestaciji pružila je i lokalna zajednica. Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, naglasio je da je grad partner udruženjima u pružanju podrške mladima i jačanju solidarnosti u društvu.

Na Trgu slobode prisustvovali su i najmlađi – djeca iz predškolske ustanove Aladin, koja su, kako je poručila njihova direktorica Selma Kikanović, došla da pokažu da se ljubav, razumijevanje i prihvatanje različitosti uče od malih nogu.

Manifestaciji je prisustvovala i majka dječaka koji je izgubio bitku s bolešću, podsjećajući koliko ovakvi događaji znače roditeljima kao vid podrške u suočavanju s gubitkom. „Nažalost, moj je sin Azur Aličić liječio se od leukemije i izgubio je bitku. Imao je dvije transplantacije u Turskoj koje nisu uspjele… Imali smo podršku i zahvaljujem se svima koji su bili uz nas“, kazala je Jasminka Aličić.

Podršku su dali i srednjoškolci. Učenik Gimnazije „Ismet Mujezinović“, Zlatan Sadiković, poručio je da mladima ostaje moralna i duševna obaveza da budu uz oboljelu djecu, jer medicinski ne mogu pomoći, ali mogu im pokazati da nisu sami.

Na području Tuzlanskog kantona svake godine od raka oboli između 12 i 16 djece. Poruka sa današnje manifestacije bila je jasna: Nada da će taj broj biti što manji, te odlučnost da se kroz različite aktivnosti nastavi pružati podrška oboljeloj i izliječenoj djeci, ali i njihovim porodicama.