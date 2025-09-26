Zlatni septembar u Tuzli: Otvorena vrata nade, snage i zajedništva

Jasmina Ibrahimović

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ obilježilo je završetak Zlatnog septembra – mjeseca posvećenog djeci koja se bore s rakom – svečanim otvaranjem Roditeljske kuće u Tuzli. U petak, 26. septembra 2025. godine, s početkom u 12 sati, kuća je širom otvorila svoja vrata za sve one koji su željeli vidjeti, kako navode iz Udruženja, „gdje nastaje tiha snaga, gdje suze prerastaju u osmijehe, a tuga se pretvara u zajedništvo“.

Roditeljska kuća Tuzla predstavlja utočište za porodice djece oboljele od raka, koje se iznenada suočavaju s teškom dijagnozom. Ovdje im se pruža besplatan smještaj, emocionalna i psihosocijalna podrška, ali i ono najvažnije – osjećaj da nisu sami. „Ova kuća je više od zidova. Ona je simbol borbe, nade i neizmjerne ljubavi“, poručili su iz Udruženja.

U saradnji s Klinikom za dječije bolesti UKC Tuzla, Odjeljenjem za hematologiju i onkologiju, te studentima okupljenim u BoHeMSA LC Tuzla, organizovan je Dan otvorenih vrata. Posjetioci su imali priliku upoznati medicinske i psihološke aspekte liječenja, kao i značaj podrške cijeloj porodici, jer, kako je naglašeno, „kada jedno dijete oboli, bori se cijela porodica“.

„Ovo nije bio samo događaj. Ovo je bio poziv da budemo ljudi. Da slušamo, razumijemo i zajedno nosimo ono što je teško“, istakli su organizatori, dodajući da Zlatni septembar nije samo mjesec, već pokret koji počinje jednim – srcem.

pročitajte i ovo

Vijesti

Saobraćajna nesreća na kružnom toku Tenis u Tuzli /VIDEO/

Magazin

Malo poznato dugme u autu može vam spasiti život

BiH

Trasa autoputa jedno od ključnih političkih pitanja za Brčko distrikt

Vijesti

Marko Plavšić osuđen na godinu dana zbog prijetnji sutkinji Seni Uzunović

Vijesti

Svečano otvorene nove prostorije Zajedničkog tima UIO i GP BiH na Međunardonom aerodoromu Sarajevo

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]