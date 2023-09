Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka: Zlatni krug kao simbol trke za život!

Udruženje “Srce za djecu oboljelu od raka” i ove godine obilježava Zlatni septembar – mjesec podizanja svijesti o raku kod djece nizom aktivnosti u mjesecu septembru.

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“, sa suorganizatorima, Gradom Visoko i JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Visoko, a na incijativu Visočanina Afana Habibovića – našeg hrabrog borca koji je pobijedio tumor na mozgu, 10. septembra 2023. godine održali su trku/šetnju „Zlatni krug“.

Trka/šetnja se održala povodom Zlatnog septembra – Međunarodnog mjeseca podizanja svijesti o dječjem raku, a za cilj je imala, prije svega, podizanje svijesti o raku kod djece, ali i prikupljanje sredstava za djecu oboljelu od raka kroz prodaju majica za učešće u trci.

Trka/šetnja je humanitarnog karaktera, te su istu podržali brojni sportisti, poznate ličnosti, privredni i javni subjekti te pojedinci građani, koji su došli sa jednim ciljem, a to je podrška djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama. Centralna lokacija održavanja manifestacije bila je ispred Kulturnog centra Altindag-Visoko.

Velike zahvale idu ljudima koji su omogućili da se ovakav događaj organizuje. Hvala glavnom pokrovitelju BH Telecomu, te zlatnim donatorima Sparkasse BiH, Konzum i Mercator, Vispak i Perutnina Ptuj.

Ovo nije običan Zlatni septembar. Ovo je mjesec kada smo trčali trku života, kada smo kao društvena zajednica iskazali svoju solidarnost sa djecom oboljelom od raka. Vrijeme kada smo svi imali priliku pokazati svoju podršku.

Što je najvažnije od svega, svi zajedno poslali smo snažnu poruku našim mališanima, a to je da nisu sami. Da smo tu uz njih sve do cilja, a to je njihovo ozdravljenje. Da smo spremni stati uz njih u najvećoj trci, onoj za život.