Pasoš BiH na 76. mjestu u svijetu, španski najjači u Evropi za putovanja bez vize

Pasoš BiH nalazi se na 76. mjestu svjetske rang-liste prema najnovijim podacima Passport Reportsa, dok je španski pasoš najbolje rangirani u Evropi kada je riječ o mogućnostima putovanja bez prethodnog pribavljanja vize.

Državljani Bosne i Hercegovine bez vize mogu putovati u 77 zemalja, dok je u 41 državi vizu moguće dobiti po dolasku. Za pet destinacija potrebna je elektronska autorizacija, a za ulazak u 75 zemalja vizu je potrebno pribaviti unaprijed. Mobility score bh. pasoša iznosi 123.

Prema podacima Passport Reportsa, BiH je prošle godine zauzimala 71. mjesto, dok je ove godine pala na 76. poziciju. Rangiranje je posljednji put ažurirano 20. septembra.

Španija ima najjači evropski pasoš

Na vrhu evropske liste nalazi se Španija, koja je istovremeno treća na svijetu, iza Ujedinjenih Arapskih Emirata i Singapura. Španski pasoš ima mobility score 174, a njegovim vlasnicima omogućava putovanja bez vize u 121 zemlju. U još 42 države vizu mogu dobiti po dolasku.

Iza Španije među evropskim državama slijedi Luksemburg, dok su visoko rangirani i Belgija, Francuska, Danska, Finska, Njemačka, Italija, Nizozemska i Švedska.

Važno je napomenuti da različiti indeksi pasoša koriste različite metodologije, pa se pozicija Bosne i Hercegovine može razlikovati zavisno od rang-liste koja se posmatra.