Granica BiH i Hrvatske: Može li lična karta ubrzati prelazak granice?

Granica BiH i Hrvatske tokom ljetne sezone često je mjesto dugih čekanja, a mnogi putnici traže način kako što brže proći graničnu kontrolu.

Jedan od savjeta koji se posljednjih dana dijeli među putnicima odnosi se na korištenje lične karte umjesto pasoša, ali važno je naglasiti da to ne važi za sve putnike.

Građani Evropske unije, među kojima su i državljani Hrvatske, granicu u određenim slučajevima mogu prelaziti s važećom ličnom kartom. Takva kontrola često traje kraće, jer se dokument brže očitava i provjera može biti jednostavnija nego kod pasoša.

Međutim, državljani Bosne i Hercegovine koji nemaju državljanstvo neke od zemalja Evropske unije za ulazak u Hrvatsku i dalje moraju imati važeći pasoš. BiH lična karta ne može zamijeniti pasoš na granici prema Hrvatskoj.

Prednost mogu imati osobe iz BiH koje posjeduju hrvatske dokumente, jer kao državljani Hrvatske mogu koristiti hrvatsku ličnu kartu za prelazak granice, kada je to dozvoljeno važećim pravilima.

Granica BiH i Hrvatske dodatno je opterećena i zbog novog evropskog sistema EES, odnosno Entry/Exit Systema. Riječ je o sistemu koji evidentira ulaske i izlaske državljana zemalja izvan Evropske unije na vanjskim granicama šengenskog prostora.

EES zamjenjuje dosadašnje ručno pečatiranje pasoša digitalnom evidencijom, a za putnike iz zemalja izvan EU bilježe se podaci iz putnog dokumenta, fotografija lica i otisci prstiju. Zbog toga kontrola putnika koji koriste pasoše trećih zemalja može trajati duže nego provjera građana EU koji granicu prelaze s ličnom kartom.

Ipak, brzina prelaska granice ne zavisi samo od vrste dokumenta. Na čekanja utiču gužve, broj otvorenih traka, tehnički uslovi, rad informacionih sistema, sigurnosne provjere i odluke graničnih službenika.

Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere važenje dokumenata, stanje na graničnim prelazima i pravila koja se odnose na državljanstvo koje imaju. Granica BiH i Hrvatske najopterećenija je tokom vikenda, praznika i u vrijeme smjena turista, pa je u tim periodima moguće duže čekanje bez obzira na dokument koji putnik koristi.