Opera i balet u Turskoj pod otvorenim nebom

Opera i balet u Turskoj ovog ljeta ponovo će spojiti ljepotu izvođačkih umjetnosti i naslijeđe antičkih gradova, pretvarajući historijske lokalitete u pozornice pod otvorenim nebom.

Turske pozornice na otvorenom, među kojima su antički lokaliteti i pozorišta, nedavno su privukle veliku pažnju na društvenim mrežama širom svijeta. Milioni ljudi pogledali su viralni video iz amfiteatra u egejskom gradu Izmiru, gdje je mačka neočekivano ušetala na scenu tokom finalne scene predstave „Romeo i Julija“, oduševivši i publiku i glumce.

Još jedan izuzetno dijeljen snimak prikazuje prenos prve utakmice Turske na Svjetskom prvenstvu protiv Australije u antičkom pozorištu Antiphellos u Kašu, na Turskoj rivijeri. Više od 4.000 gledalaca ispunilo je ovo historijsko zdanje, koje je inače i domaćin godišnjeg Kaš filmskog festivala, stvarajući posebnu atmosferu sa Sredozemnim morem u pozadini.

Opera i balet u Turskoj na antičkim pozornicama

Zdanja koja su nekada bila poprište gladijatorskih borbi i pozorišnih predstava i danas služe kao mjesta kulturnih okupljanja, baš kao i prije mnogo vijekova. Ovog ljeta nekoliko turskih antičkih gradova ponovo će ugostiti festivale opere i baleta, pretvarajući stare simbole u savremene scene pod otvorenim nebom.

Smješteni u prepoznatljivim historijskim ambijentima, ovi događaji spajaju umjetnost i naslijeđe prošlosti, nudeći publici iskustvo u kojem historija dobija novu scensku dimenziju.

Operske noći pod mediteranskim nebom

Festivalska sezona počinje u antičkom gradu Efesu, jednom od najpoznatijih arheoloških lokaliteta u Turskoj. Deveti međunarodni festival opere i baleta u Efesu održat će se od 26. juna do 8. jula, uz program koji obuhvata naslove od „Labuđeg jezera“ i „Carmine Burane“ do „Tosce“.

Pod zvjezdanim nebom, Antičko pozorište u Efesu ponovo će dočekati ljubitelje scenske umjetnosti iz cijelog svijeta, potvrđujući zašto Opera i balet u Turskoj svake godine privlače pažnju publike koja traži spoj kulture, putovanja i historije.

Aspendos kao jedna od najposebnijih scena