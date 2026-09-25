Septembarske penzije u FBiH: Evo kada se očekuje isplata

Septembarske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi biti isplaćene u ponedjeljak, 5. oktobra 2026. godine, ukoliko ne dođe do promjene u redovnoj dinamici isplate.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje do sada nije objavio zvanično saopćenje o isplati penzija za septembar, ali se penzije u Federaciji BiH redovno isplaćuju početkom narednog mjeseca.

Augustovske penzije isplaćene su 4. septembra, a Federalni zavod PIO/MIO tada je naveo da je isplata izvršena preko Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH.

Septembarske penzije nakon posljednjeg usklađivanja

Penzioneri bi septembarske penzije trebali dobiti u iznosima koji su utvrđeni nakon drugog ovogodišnjeg redovnog usklađivanja od 3,82 posto, koje se primjenjuje od 1. jula 2026. godine.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok najviša penzija iznosi 3.461,14 KM.

Prosječna samostalna penzija za august iznosila je 884,96 KM, dok je penziju primilo 472.288 korisnika. Za isplatu je bilo potrebno oko 372,8 miliona KM.

Zvaničnu potvrdu datuma isplate septembarskih penzija Federalni zavod PIO/MIO očekivano bi trebao objaviti krajem septembra.