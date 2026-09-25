Proizvođačima mlijeka u FBiH isplaćeno više od 18,4 miliona KM

Proizvođačima mlijeka u Federaciji BiH isplaćeno je više od 18,4 miliona KM za drugi kvartal ove godine po osnovu isporučenog svježeg kravljeg mlijeka, saopćilo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Za tri obračunska perioda, četvrti kvartal 2025. te prvi i drugi kvartal 2026. godine, proizvođačima je ukupno isplaćeno više od 53,5 miliona KM.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić naveo je da proizvodnja mlijeka ima najveći udio u okviru animalne proizvodnje te izrazio očekivanje da će se takav trend nastaviti.

Prema podacima Ministarstva, za animalnu proizvodnju do sada je isplaćeno 65,8 miliona KM, dok je za biljnu proizvodnju izdvojeno 8,4 miliona KM.

Hrnjić je istakao da je ovom isplatom gotovo u potpunosti završen drugi kvartal kada je riječ o podršci za isporučeno mlijeko.

„Naš cilj je da sredstva proizvođačima budu isplaćena u što kraćem roku. Ministarstvo će nastojati da, nakon što kantonalna ministarstva dostave potrebne podatke i obračune, pristupi i isplati sredstava za treći kvartal“, kazao je Hrnjić.

Do sada je, prema njegovim riječima, ukupno isplaćeno više od 74 miliona KM po osnovu 15.216 zahtjeva.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva najavilo je nastavak isplate podrške i za druge vrste poljoprivredne proizvodnje, u skladu s raspoloživim sredstvima i nakon što kantonalna ministarstva dostave potrebnu dokumentaciju.