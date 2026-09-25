Kiša i pljuskovi danas u BiH, od vikenda stiže stabilnije i toplije vrijeme

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, posebno tokom jutarnjih sati. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima mogući su umjereni do jaki pljuskovi, dok će se u Hercegovini i na jugu zemlje zadržati toplije, ali nestabilno vrijeme uz lokalnu grmljavinu.

Za regiju Trebinja na snazi je upozorenje zbog udara vjetra brzine od 50 do 60 kilometara na sat, od 24. septembra u 22:00 do 25. septembra u 21:59 sati. Upozorenje na lokalne grmljavinske procese u ovoj regiji traje do 25. septembra u 05:00 sati.

U regiji Foče upozorenje zbog udara vjetra od 50 do 60 kilometara na sat također je na snazi do večeras u 21:59 sati, dok se za područje Višegrada očekuju udari vjetra od 40 do 50 kilometara na sat, uz upozorenje koje traje do 10:00 sati.

Vjetar će u većem dijelu zemlje biti slab do umjeren, dok u sjeveroistočnim krajevima i na jugu povremeno može biti pojačan. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 8 do 15 stepeni, a dnevna od 12 do 21 stepen, uz najviše vrijednosti u južnim područjima.

U narednih sedam dana očekuje se postepeni prestanak padavina i stabilizacija vremenskih prilika. Nakon kišovitog petka, od subote slijedi uglavnom sunčano i suho vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature će postepeno rasti, pa bi se od nedjelje do četvrtka dnevne vrijednosti u većem dijelu zemlje mogle kretati između 25 i 28 stepeni. Jutra će ostati svježija, uz temperature od 8 do 14 stepeni.

Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Za regije Foče i Trebinja najavljena su nova upozorenja zbog udara vjetra od 40 do 50 kilometara na sat, koja će biti na snazi od 25. septembra u 22:00 do 26. septembra u 21:59 sati.