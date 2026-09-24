/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 24. septembar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 24. septembar

Dvije osobe koje su povrijeđene u požaru u domu za starije osobe u Mosorovcu kod Lukavca, jučer su preminule.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo je pritvor za policijskog službenika PU Živinice Elvisa Saletovića, osumnjičenog da je od vozača uzimao novac kako im ne bi izdavao prekršajne naloge. U odvojenom predmetu, Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv Elvisa Selimovića zbog ubistva brata u naselju Miladije, kao i krivičnih djela povezanih s drogom, oružjem i municijom.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez saopćio je danas da je potpisao odluku o raskidu ugovora za dvojicu pripadnika Oružanih snaga BiH zbog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Šest rudara Rudnika mrkog uglja Zenica, među kojima je pet članova glavnog sindikalnog odbora i njihov kolega, već treći dan štrajkuje glađu u Domu rudara, zahtijevajući isplatu zaostalih plata i rješavanje dugogodišnjih problema s neuplaćenim doprinosima.

Vlada Tuzlanskog kantona izdvojit će 300 hiljada KM za podršku projektima turističke infrastrukture.

Umjetna inteligencija više nije tema rezervisana za tehnološki sektor – njena primjena sve je prisutnija i u finansijama, upravljanju, javnoj administraciji i drugim oblastima. O tome kako domaće institucije i kompanije mogu odgovoriti na ubrzane tehnološke promjene razgovaralo se danas u Tuzli, gdje je otvoren 14. Međunarodni simpozij posvećen digitalizaciji i AI tehnologijama u poslovanju.

Najčitanija vijest danas bila je informacija da su se ispred Gradske uprave Lukavac okupili bivši radnici Koksare, zahtijevajući da se bez dodatnog odgađanja završi postupak koji bi trebao omogućiti isplatu njihovih potraživanja.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra protiv Poljske počinje nastup u novom izdanju Lige nacija.

Rukometaši Slobode u petak će u Maloj dvorani Mejdana ugostiti ekipu Žepča u okviru drugog kola Prve lige Federacije BiH, grupa Sjever.

U nastavku dnevnika donosimo i informaciju o planskim isključenjima električne energije na području TK.

Za kraj dnevnika pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana.