Grad Tuzla započeo proces za sticanje Pečata rodne ravnopravnosti

Jasmina Ibrahimović

Pečat rodne ravnopravnosti novi je proces u koji je ušao Grad Tuzla s ciljem unapređenja institucionalnih politika, procedura, organizacijske kulture i usluga u skladu s principima jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Program u Bosni i Hercegovini zajednički provode UNDP i Agencija za ravnopravnost spolova BiH, a Grad Tuzla će kroz proces prvo analizirati postojeće stanje, nakon čega slijede aktivnosti usmjerene na unapređenje institucionalnih praksi i jačanje kapaciteta.

Grad Tuzla je i u izmjenama Budžeta za 2026. godinu predvidio dodatna sredstva za provođenje programa „Pečat rodne ravnopravnosti“, koji se realizuje u saradnji s UNDP-om.

„Grad Tuzla je opredijeljen za jačanje rodne ravnopravnosti i eliminaciju svih oblika diskriminacije. Pečat rodne ravnopravnosti predstavlja priliku da ova opredjeljenja pretočimo u konkretne institucionalne prakse i dodatno gradimo instituciju jednakih mogućnosti“, poručio je gradonačelnik Tuzle.

Proces sticanja Pečata rodne ravnopravnosti podrazumijeva procjenu trenutnih politika i načina rada gradske uprave, nakon čega će biti definisane mjere za njihovo dalje unapređenje. Cilj je da principi rodne ravnopravnosti budu još snažnije uključeni u rad institucije i usluge koje Grad pruža građanima.

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