Montažne kuće mijenjaju tržište: Savremena gradnja sve više seli u proizvodne hale

Montažne kuće više se ne posmatraju samo kao brža i jednostavnija alternativa klasičnoj gradnji, jer savremena prefabrikacija sve veći dio procesa izgradnje premješta sa gradilišta u kontrolisane proizvodne hale.

Takav pristup omogućava preciznije planiranje, bolju kontrolu kvaliteta, ponovljivost proizvodnje i manju zavisnost od vremenskih i drugih uslova na samom gradilištu.

Promjene su već vidljive širom Evrope. U Nizozemskoj je, prema dostupnim podacima, udio prefabrikovane gradnje u novim stambenim objektima za pet godina povećan sa 10 na više od 21 posto, dok Evropska komisija off-site gradnju vidi kao jedan od načina za ubrzavanje izgradnje novih stambenih jedinica.

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Montažne kuće postaju dio industrijalizovane gradnje

Glavna razlika u odnosu na tradicionalni način gradnje nije samo u kraćem vremenu potrebnom za završetak objekta. Kod savremenih sistema veliki dio odluka donosi se prije nego što radovi na parceli uopće počnu.

Konstrukcija, otvori, spojevi i dijelovi instalacija mogu se unaprijed projektovati digitalno, a zatim precizno proizvesti u fabričkim uslovima. Na parcelu tako ne dolazi samo sirovi građevinski materijal, nego već pripremljeni elementi sistema.

Gradilište ipak ostaje važan dio procesa. Potrebno je pripremiti zemljište, izvesti temelje i priključke te organizovati montažu i završne radove. Prednost prefabrikacije je u tome što se veliki dio posla i potencijalnih problema može riješiti prije dolaska elemenata na lokaciju.

LGS konstrukcije sve prisutnije

Jedna od tehnologija koja se sve češće koristi u savremenoj prefabrikovanoj gradnji je LGS, odnosno Light Gauge Steel sistem od hladno oblikovanih čeličnih profila.

Takva konstrukcija odlikuje se relativno malom težinom, stabilnošću i mogućnošću precizne serijske proizvodnje. Projekat se najprije izrađuje digitalno, nakon čega se čelični profili na specijalizovanim CNC linijama oblikuju, režu i pripremaju prema tačno određenim dimenzijama.

Zidni i drugi elementi mogu se sastaviti i kontrolisati još u proizvodnoj hali, a tek potom transportovati na parcelu gdje se obavlja montaža.

Brža gradnja ne znači da se kvalitet podrazumijeva

Iako montažne kuće donose niz prednosti, sama činjenica da se elementi proizvode u hali ne garantuje kvalitet objekta.

Konačan rezultat zavisi od statičkog proračuna, kvaliteta izolacije, zaštite od vlage, načina izvođenja spojeva, stolarije, fasade i završnih radova.

Kod čeličnih konstrukcija posebno je važno pravilno riješiti toplotne mostove i kompletnu vanjsku ovojnicu objekta. Konstrukcija se zbog toga ne može posmatrati odvojeno od ostatka zida, već kao dio sistema koji mora zadovoljiti termičke, akustičke, protivpožarne i statičke zahtjeve.

Važnu ulogu ima i logistika. Transport velikih elemenata, pristup parceli, korištenje dizalica i organizacija montaže moraju biti precizno planirani prije početka radova.

Primjena savremenih sistema i u BiH

Primjeri industrijalizovane gradnje već postoje i u Bosni i Hercegovini. Kompanija Bashka Homes iz Zenice koristi LGS tehnologiju, pri čemu se konstrukcije prvo digitalno projektuju, zatim proizvode na CNC liniji, a elementi se pripremaju u kontrolisanim uslovima prije odlaska na gradilište.

Čelična konstrukcija samo je jedan dio kompletnog sistema. Kod ovih objekata primjenjuju se definisani slojevi izolacije i vanjske ovojnice, dok se za završnu obradu koristi ventilisana fasada sa vlaknocementnim pločama.

Kompanija razvija rješenja za vikendice, objekte namijenjene iznajmljivanju i porodične kuće za svakodnevni život, a osim gotovih modela moguće je projektovati i objekte prilagođene konkretnoj lokaciji, kvadraturi i potrebama kupca.

Iz kompanije navode da cilj nije kupcu ponuditi samo određenu tehnologiju gradnje, nego jasno definisan proces i kvalitetno osmišljen životni prostor.

Jedan od realizovanih primjera je model Bashka ONE, kroz koji zainteresovani mogu vidjeti završnu obradu, materijale, ventilisanu fasadu i način organizacije unutrašnjeg prostora.

Razvoj ovakvih tehnologija pokazuje da montažne kuće sve više izlaze iz okvira nekadašnje percepcije privremenih ili jednostavnih objekata i postaju dio šireg procesa industrijalizacije savremene stanogradnje.

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