CIK izrekao nove kazne: PSS kažnjen sa 15.000 KM, kažnjeni i kandidati

CIK (Centralna izborna komisija) Bosne i Hercegovine izrekla je nove novčane kazne političkim subjektima i kandidatima zbog kršenja izbornih pravila, među kojima su zloupotreba djece u političke svrhe i preuranjena izborna kampanja.

Sjednica CIK-a održana je 24. septembra.

Pokret „Sigurna Srpska“ kažnjen je u dva odvojena slučaja sa ukupno 15.000 KM.

U prvom predmetu političkom subjektu izrečena je kazna od 10.000 KM zbog objavljivanja fotografija sa stranačkog druženja na kojima su se nalazila djeca. Novčane kazne dobili su i kandidati koji su dijelili te fotografije. Adrijana Basara kažnjena je sa 3.500 KM, dok su Mirna Savić Banjac i Tanja Palačković kažnjene sa po 3.000 KM.

U drugom slučaju Pokret „Sigurna Srpska“ kažnjen je sa dodatnih 5.000 KM zbog objava na društvenim mrežama na kojima su se također nalazila djeca. Draško Stanivuković za isti prekršaj kažnjen je sa 4.000 KM.

CIK je izrekao kaznu i Narodu i pravdi. Ova stranka kažnjena je sa 4.000 KM zbog preuranjene izborne kampanje.

Politička stranka „Snaga naroda, Ramo Isak“ kažnjena je sa 4.000 KM zbog zloupotrebe djece u političke svrhe, dok je kandidat ove stranke Edin Kajević, koji je podijelio fotografije na kojima su djeca, također kažnjen sa 4.000 KM.

Na sjednici su donesene i odluke koje se odnose na organizaciju Općih izbora 2026. godine. CIK je povećao naknade za rad biračkih odbora, a za operatere je utvrđena naknada u iznosu od 310 KM.

Donesena je i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za štampanje i pakovanje kandidatskih listi. Vrijednost ugovora iznosi 102.558 KM bez PDV-a, a posao bi trebala realizovati grupa ponuđača koju čine „Smartmatic BiH“, „Smartmatic International“ i DSC agencija za zaštitu ljudi i imovine.

Tokom sjednice članovi CIK-a Vanja Bjelica Prutina i Željko Bakalar govorili su i o potrebi da se veća pažnja usmjeri na pitanja u vezi sa biračkim odborima i predstojećim izborima.

Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba saopćio je da su svi skeneri predviđeni za izbore stigli u Bosnu i Hercegovinu, dok bi isporuka uređaja i glasačkih listića gradskim i općinskim izbornim komisijama trebala početi u nedjelju, 27. septembra.