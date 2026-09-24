Zmajevi otputovali u Varšavu: Sutra protiv Poljske na startu Lige nacija

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je čarter letom iz Sarajeva u Varšavu, gdje će protiv Poljske odigrati utakmicu prvog kola Lige nacija.

Bh. reprezentativce je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo ispratila manja grupa najmlađih navijača, kojima su igrači dijelili autograme i fotografisali se s njima.

Selektor Sergej Barbarez uoči puta ostao je bez prvog golmana Nikole Vasilja, koji zbog povrede neće biti na raspolaganju za predstojeći meč. Umjesto njega naknadno je pozvan Mladen Jurkas, koji se odmah priključio ekipi.

Reprezentacija BiH će večeras od 19 sati na stadionu u Varšavi obaviti službeni trening.

Duel Poljske i Bosne i Hercegovine igra se sutra na stadionu „PGE Narodowy“, a početak utakmice zakazan je za 20:45 sati.