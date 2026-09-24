Tuzla objavila korigovane rang-liste za mjere energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja

Grad Tuzla objavio je korigovane rang-liste po javnim pozivima za sufinansiranje mjera kojima se unapređuje energijska efikasnost i doprinosi smanjenju aerozagađenja na području grada.

Iz Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline saopćeno je da su korigovane liste objavljene nakon što je Komisija razmotrila prigovore podnesene na preliminarne rang-liste i provela postupak u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za ove namjene.

Objavljena je korigovana konačna rang-lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju uslove za sufinansiranje nabavke i ugradnje kompaktnih toplinskih podstanica, kao i korigovane preliminarne liste za nabavku i ugradnju toplotnih pumpi.

Korigovana je i preliminarna lista za mjeru utopljavanja objekata, koja obuhvata nabavku i ugradnju izolacije vanjskih zidova i tavanica, kao i zamjenu vanjske stolarije.

Objavljena je i nova preliminarna lista prijava za sufinansiranje nabavke i ugradnje solarnih fotonaponskih panela namijenjenih za napajanje toplotnih pumpi.

Građanima je dostupna i korigovana lista nepotpunih i formalno neispravnih prijava, kao i potpunih prijava koje ne ispunjavaju opće uslove za dodjelu sredstava.

Sve korigovane rang-liste dostupne su na zvaničnoj web stranici Grada Tuzle, oglasnoj ploči Grada, kao i na oglasnim pločama mjesnih zajednica.

RANG LISTE PRONAĐITE OVDJE