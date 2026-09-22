Od sutra potpuna obustava saobraćaja u ulici Borić

Od sutra će zbog radova na sanaciji puta u ulici Borić, do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, biti na snazi potpuna obustava saobraćaja.

Obustava počinje u srijedu, 23. septembra i trajat će do završetka radova. U toku je i obustava saobraćaja u ulici VI Bosanske brigade od 8 do 15 sati, koja će trajati do 30. septembra.

Građanima i ostalim učesnicima u saobraćaju preporučeno je korištenje alternativnih putnih pravaca, dok se stanari dijela ulice obuhvaćenog radovima pozivaju da svoje kretanje i parkiranje vozila prilagode privremenom režimu saobraćaja.

Tokom izvođenja radova potrebno je poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute na terenu.