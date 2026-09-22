Rudari Breze i Bile odustali od protesta, ali ne i od radničkog neposluha

Rudari Breze i Bile neće danas izaći na protest ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ali će ostati u radničkom neposluhu sve dok im ne bude isplaćena augustovska plata.

Odluka o odustajanju od protesta donesena je nakon što su rudari dobili obećanje da bi zaostale plate trebale biti isplaćene najkasnije do sutra.

Predsjednik Sindikata Rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović potvrdio je za Fenu da će radnički neposluh, uprkos otkazivanju protesta, biti nastavljen sve dok novac ne bude na računima zaposlenih.

Protest u Sarajevu bio je planiran zbog kašnjenja augustovske plate, a odluka o njegovom održavanju ranije je usaglašena na sastanku Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH održanom u Tuzli.

Rudari Breze i Bile čekaju isplatu plata

Na istom sastanku bio je dogovoren i protest rudara Rudnika mrkog uglja Kakanj ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Taj protest je, međutim, otkazan nakon odluke Zavoda da ponovo počne ovjeravati zdravstvene knjižice zaposlenima u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica.

Rudari Kaknja u međuvremenu su prekinuli radnički neposluh nakon što im je isplaćena plata za august.

Zbog najavljenog protesta rudara Breze i Rudnika „Abid Lolić“ Bila iz Han Bile bilo je planirano i da rudari u ostalim rudnicima danas u podne prekinu rad i održe štrajk upozorenja u znak solidarnosti. Nakon što su rudari Breze i Bile odustali od odlaska na protest u Sarajevo, neće biti održan ni taj štrajk upozorenja.