Više od 1,6 miliona KM za očuvanje radnih mjesta povratnika u RS

Očuvanje radnih mjesta povratnika u RS cilj je programa za koji će danas u Sarajevu biti potpisani ugovori s korisnicima sredstava vrijednih više od 1,6 miliona KM.

Ugovore će u sjedištu Vlade Federacije BiH potpisati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar s korisnicima koji su ostvarili pravo na sredstva kroz Javni poziv za programe podrške očuvanju radnih mjesta povratnika u RS za 2026. godinu.

Na Javni poziv stiglo je ukupno 510 prijava. Od tog broja, 472 prijave odnose se na podršku očuvanju radnih mjesta i unapređenju uslova rada povratnika, dok se 38 odnosi na refundiranje troškova poreza i doprinosa za januar, februar i mart ove godine.

Prema konačnoj listi potencijalnih korisnika, opće kriterije ispunilo je 469 aplikanata. Za njih će biti izdvojeno više od 1,6 miliona KM, a sredstva bi trebala pomoći u očuvanju radnih mjesta povratnika za ukupno 1.588 zaposlenih u 36 općina i gradova u Republici Srpskoj.

Ko može dobiti sredstva za očuvanje radnih mjesta povratnika?

Prvi program namijenjen je poslovnim subjektima u privatnom vlasništvu, među kojima su mikro, mala i srednja preduzeća, obrtnici, komercijalna poljoprivredna gazdinstva, zadruge i zadružni savezi.

Drugi program odnosi se na vjerske organizacije i pravne subjekte u vlasništvu vjerskih zajednica koje djeluju u povratničkim sredinama.

Za svakog zaposlenog povratnika u okviru prvog programa odobreno je po 1.000 KM, dok se kroz drugi program može dobiti do 800 KM po zaposlenom za refundiranje troškova poreza i doprinosa.

Potpisivanje ugovora planirano je za 11:45 sati u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, dok su izjave ministra i korisnika sredstava predviđene u 11:30 sati.