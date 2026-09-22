Siguran start u Tuzli: Poznato kada korisnici potpisuju ugovore

Siguran start ulazi u završnu fazu dodjele podrške za 2026. godinu, a korisnici kojima su odobrena sredstva ugovore će potpisati u srijedu, 23. septembra, u Narodnom pozorištu Tuzla.

Zvanično potpisivanje ugovora o dodjeli novčane podrške iz Budžeta Grada Tuzle počet će u 9 sati, a događaju će prisustvovati gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji će se obratiti korisnicima.

Sredstva se dodjeljuju u okviru projekta Siguran start, namijenjenog podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Tuzle.

Konačna lista odabranih korisnika i iznosa novčane podrške objavljena je 14. septembra na službenoj internet stranici Grada Tuzle, u rubrici Javni pozivi.

Lista korisnika dostupna je i na ovom linku:

https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2025/02/Konacna-lista-Siguran-start-2026-za-objavu-dana14.9.2026.pdf

Iz Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu podsjećaju da je na potpisivanje ugovora potrebno ponijeti pečat firme radi ovjere potpisa, kao i identifikacioni dokument vlasnika ili predstavnika firme radi utvrđivanja identiteta ovlaštene osobe.

Potpisivanje ugovora za projekat Siguran start bit će organizovano u Narodnom pozorištu Tuzla, u Pozorišnoj ulici broj 4.