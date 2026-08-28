Poziv sigurnosnim agencijama: Zaštititi povratnike od provokacija i veličanja ratnih zločinaca

Jasmina Ibrahimović
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Zbog aktuelnih okolnosti i aktivnosti usmjerenih na veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini pozvane su da u narednom periodu pojačaju pažnju u povratničkim mjestima, posebno na području Republike Srpske.

U apelu nadležnim institucijama upozorava se da bi eventualne provokacije, javno veličanje ratnih zločinaca i druga uznemirujuća ponašanja mogla dodatno narušiti osjećaj sigurnosti među povratnicima.

„Neophodno je pojačati prisustvo policijskih službenika, vršiti preventivni nadzor i kontrolu u sredinama u kojima žive povratnici, posebno na područjima na kojima bi eventualne provokacije, javno veličanje ratnih zločinaca ili druga uznemirujuća ponašanja mogla izazvati osjećaj nesigurnosti ili ugroziti mir i stabilnost“, navodi se.

Od policijskih i sigurnosnih institucija očekuje se da pravovremeno prate stanje na terenu i sigurnosne pokazatelje te da, u slučaju incidenata, postupaju u skladu sa zakonom.

Posebno se insistira na preventivnim mjerama kojima bi bili zaštićeni povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život.

„Institucije moraju pokazati nultu toleranciju prema postupcima koji mogu dodatno uznemiriti povratničku populaciju ili ugroziti njihovu sigurnost“, poručeno je.

U apelu se također naglašava da veličanje ratnih zločina i pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca predstavlja ozbiljnu prijetnju procesu pomirenja i izgradnji povjerenja, zbog čega se od nadležnih institucija očekuje odlučna i pravovremena reakcija.

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