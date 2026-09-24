Akcija SIPA-e „Thor“: Osumnjičeni preminuo nakon samoranjavanja

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPA-e, proveli su operativnu akciju „Thor“ tokom koje su izvršeni pretresi na četiri lokacije na području Sarajeva, Doboja i Bratunca.

Pretresi su provedeni 23. septembra po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, a u aktivnostima su učestvovali i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Akcija je provedena zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela organizovani kriminal, neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe, kao i neovlašteni promet opojnim drogama.

Tokom pretresa pronađeno je i oduzeto devet lovačkih puški, pet pištolja i oko 190 metaka različitog kalibra.

Policija je oduzela i veću količinu dokumentacije koja se odnosi na izdavanje dozvola za nabavku, držanje i nošenje oružja, kao i dokumentaciju povezanu s nabavkom i prodajom oružja od pravnih lica. Među oduzetim predmetima su i notesi, bilješke i rokovnici.

Iz SIPA-e navode da postoji osnov sumnje da je dio oduzete dokumentacije krivotvoren i korišten u postupcima izdavanja dozvola za nabavku, držanje i nošenje oružja.

Istog dana, oko 18 sati, osumnjičena osoba zadobila je smrtonosne povrede nakon upotrebe vatrenog oružja prema sebi. Osoba je prevezena u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je kasnije preminula.