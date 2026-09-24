Navršene 34 godine od zločina nad civilima iz Bukreša kod Bijeljine

Navršavaju se 34 godine od zločina u kojem su u noći između 24. i 25. septembra 1992. godine na obali Drine kod Balatuna ubijena 22 civila iz bijeljinskog naselja Bukreš.

Prema podacima koji se navode u predmetima vezanim za ovaj slučaj, pripadnici tadašnje policije Republike Srpske iz njihovih kuća odveli su 22 osobe. Među žrtvama je bilo osam žena, od kojih su četiri imale više od 60 godina, te sedmero djece. Najmlađe dijete imalo je šest godina.

Civili su potom odvezeni na obalu Drine kod Balatuna. Prema navodima Tužilaštva, pojedinačno su izvođeni iz vozila i ubijani, nakon čega su njihova tijela bačena u rijeku.

Za zločin su optuženi tadašnji pripadnici policije Živan Miljanović, Jovica Petrović, Mirko Simić, Ljubo Marković, Slavenko Kočević, Zvonko Pržulj, Milenko Samardžija i Kosta Stanić, kao i Stevo Bokarić.

Milenko Samardžija, poznat pod nadimcima Travka i Žabac, optužnicom je obuhvaćen i zbog ubistva trojice muškaraca koje je policija privela 11. septembra 1992. godine. Među njima su bili Faruk Bilalić i Mustafa Salković.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu i protiv Radomira Marića, zvanog Čudi, kojeg tereti za zločine počinjene nad članovima porodica Sejmenović, Sarajlić i Malagić u Bijeljini tokom 1992. godine. Prema navodima Tužilaštva, Marić se nalazi u Švicarskoj, čije državljanstvo posjeduje.

U predmetima koji se odnose na ovaj zločin spominje se i Goran Sarić, ratni komandant Specijalne brigade policije Republike Srpske. Prema navodima iz predmeta, osumnjičen je za učešće u ubistvu civila iz Bukreša. Za ratne zločine u Bosni i Hercegovini ranije mu je dva puta suđeno, ali je oslobođen zbog nedostatka dokaza.

Posmrtni ostaci 13 žrtava pronađeni su 2002. godine na groblju u Sremskoj Mitrovici, gdje su bili ukopani kao NN osobe. Nakon identifikacije i obdukcije, ukopani su 30. jula 2005. godine na mezarju Lipić-Selimovići u Bijeljini.

Do 2011. godine pronađeni su i ukopani posmrtni ostaci ukupno 18 žrtava, dok se za četvero ubijenih i dalje traga.

Zločin nad civilima iz Bukreša već godinama je predmet istraga i sudskih postupaka pred pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine.

Sve osobe obuhvaćene optužnicama smatraju se nevinim dok se njihova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom.