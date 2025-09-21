Hurtić na otvorenju džamije u Bijeljini: Ovo je povratak dostojanstva, identiteta i nade

Na mjestu gdje je godinama bila samo ilegalna pijaca i sjećanje na rušenje, danas je svečano otvorena obnovljena džamija Ahmed-bega Salihbegovića u Bijeljini.

Ova džamija, podignuta sredinom 19. stoljeća, srušena je 13. marta 1993. godine tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Njena obnova, tri decenije kasnije, označava povratak kulturnog i duhovnog identiteta bošnjačkog naroda u Semberiji.

Svečanosti je prisustvovao ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Sevlid Hurtić, koji je naglasio:

„Obnova džamije Ahmed-bega Salihbegovića nije samo arhitektonsko djelo, to je čin povratka dostojanstva, identiteta i nade. Ova džamija je svjedok da se i nakon rušenja, progonstva i pokušaja brisanja, život i istina uvijek vraćaju. Danas šaljemo poruku da su povratak i suživot mogući, da je naša obaveza da njegujemo mir, poštovanje i zajedničku budućnost u Bosni i Hercegovini.“

Džamija Ahmed-bega Salihbegovića treća je obnovljena džamija u Bijeljini, što je važan korak u vraćanju kulturno-historijskog naslijeđa bošnjačkog naroda u ovom kraju, ali i u procesu izgradnje povjerenja i pomirenja među svim građanima.

Povratak ovog vjerskog objekta, nakon više od tri decenije, prepoznat je kao simbol vjere, zajedništva i istrajnosti u nastojanju da Bosna i Hercegovina bude društvo u kojem svi narodi i tradicije imaju svoje mjesto i poštovanje.