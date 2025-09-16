Tuzla, Bijeljina i Orašje potpisali sporazum o saradnji

Ali Huremović
U Gradskoj upravi Bijeljine danas je potpisan Sporazum o saradnji gradonačelnika Bijeljine, Tuzle i Orašja, koji predviđa zajedničke aktivnosti u oblastima turizma i kulture, infrastrukture, zelene agende i digitalne transformacije.

Kako navode iz Grada Orašja, sporazum je rezultat dvomjesečnog rada triju radnih grupa koje su dogovarale modele saradnje lokalnih zajednica. Potpisani dokument označen je kao prvi korak u realizaciji planiranih aktivnosti.

Gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić naglasio je značaj saradnje u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji, ističući i važnost očekivanog povezivanja triju gradova budućim brzim cestama Tuzla – Orašje i Banja Luka – Beograd.

Projekat saradnje Bijeljine, Tuzle i Orašja provodi se uz podršku Misije OESS-a u BiH. Predstavnik ove organizacije, Hakan Berg, koji je prisustvovao svečanosti, obrazložio je razloge uključivanja OESS-a u inicijativu i naglasio važnost regionalnog povezivanja kroz zajedničke projekte.

