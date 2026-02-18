Svjedok o ubistvu 22 osobe kod Rače: “Nastao je haos, tijela su plutala rijekom”

Svjedok B-2 izjavio je pred Sudom BiH da je u septembru 1992. godine učestvovao u akciji tokom koje su iz Bijeljine odvedene i ubijene 22 osobe bošnjačke nacionalnosti iz naselja Bukreš.

Kazao je da je bio pripadnik Specijalne jedinice, voda Sokolac Vojske Republike Srpske (VRS), poznate kao „Malićeva jedinica“, kojom je komandovao Duško Malović, dok je zamjenik bio Slobodan Kezunović. Boravio je u Policijskoj stanici u Bijeljini s Milenkom Samardžijom i drugima.

Prema njegovim riječima, u septembru 1992. svi su pozvani u hol stanice, gdje im je rečeno da se radi akcija prebacivanja porodica iz Bijeljine u Janju. Obukli su tamne uniforme i maskirali se. U holu je bilo oko 30 ljudi, među njima i policajci.

Umjesto prema Janji – kolona krenula ka Rači

U akciju je, kako je naveo, krenulo 15 do 18 osoba. On je bio u vozilu s Milenkom Cvijetićem i Kostom Stanićem, za kojeg je više puta ponovio da je vozio.

Dolaskom u jednu ulicu, vozila su se zaustavila, a porodicama je rečeno da napuste kuće. Nije vidio ko ih je obavještavao, ali je primijetio da se ljudi ukrcavaju na “tamić”. Nije, kako je rekao, bilo vriske ni otpora.

Međutim, umjesto prema Janji, kolona se uputila prema Rači. Vozila su se zaustavila pored rijeke, a “tamić” je parkiran uz obalu. Komandant je, prema njegovim riječima, naredio da njih trojica ostanu pored vozila.

“Počela je pucnjava”

“Nastao je haos. Počela je pucnjava. Dvojica su izvodila ljude, dvoje po dvoje, žene i djecu”, ispričao je svjedok.

Dodao je da je prepoznao jednog od prisutnih po glasu kada je pucao u muškarca koji je pokušao pobjeći, nakon čega je rekao: “Gotov je.”

Nakon pucnjave, u daljini su, kako je naveo, vidjeli dva tijela kako plutaju rijekom, dok je desetak tijela ležalo nepomično pored obale. Kasnije je saznao da su ubijene porodice Sarajlić, Semenović i Malagić.

Dogovor da se šuti

Svjedok je rekao da je tri puta davao izjave, ali da ranije nije mogao ispričati sve što se dogodilo. Tek 2021. godine Tužilaštvu BiH je iznio cjelokupan iskaz.

“Živiš 20 godina s tim stvarima, emocije ti ne daju mira da to sačuvaš u sebi. Možete da radite šta hoćete, u vašim sam rukama”, rekao je odgovarajući na pitanje Odbrane Milenka Samardžije zašto ranije nije govorio.

Ispričao je i da je nakon događaja bio pozvan u restoran s još sedam osoba, gdje je, kako tvrdi, dogovoreno da se o svemu ne govori.

Optuženi bivši pripadnici policijskih snaga

Za odvođenje i ubistvo 22 civila u noći s 24. na 25. septembar 1992. godine sudi se Živanu Miljanoviću zvanom Žika, Stevi Bokariću, Jovici Petroviću, Mirku Simiću, Ljubi Markoviću, Slavenku Kočeviću, Zvonku Pržulju, Milenku Samardžiji, Kosti Staniću i Radomiru Mariću, nekadašnjim rukovodiocima i pripadnicima policijskih snaga iz Bijeljine i Sokoca.

Suđenje se nastavlja 23. februara.

Izvor: RTVSlon/Detektor.ba