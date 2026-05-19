Okrugli sto u Sarajevu: Višegrad između zločina, presuda i zaborava

U organizaciji Univerziteta u Sarajevu – Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 20. maja 2026. godine bit će održan okrugli sto pod nazivom “Višegrad 1992–1995: zločini, posljedice i memorijalizacija”.

Događaj će biti održan u prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, sa početkom u 19.00 sati.

Na okruglom stolu učestvovat će naučnici i istraživači koji će govoriti o zločinima počinjenim na području Višegrada tokom rata, njihovom značaju u kontekstu velikosrpske ideologije, posljedicama po žrtve i društvo, kao i izazovima memorijalizacije i opasnosti zaborava.

Kako je najavljeno, posebna pažnja bit će posvećena sudski utvrđenim činjenicama o zločinima, uključujući pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i Sudom Bosne i Hercegovine, kao i pitanjima procesuiranja odgovornih.

Okrugli sto dio je programa obilježavanja 34. godišnjice zločina počinjenih u Višegradu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992–1995. godine.