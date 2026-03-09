Prve utakmice reprezentacije BiH odigrane su u martu 1993. godine, u vrijeme kada je država prolazila kroz izuzetno težak period. Uprkos ratnim okolnostima, najbolji bh. fudbaleri rasuti širom Evrope okupili su se kako bi prvi put zaigrali pod zastavom Bosne i Hercegovine i na terenu poslali snažnu poruku podrške svojoj zemlji.

Prvi od dva meča odigran je 9. marta 1993. godine u belgijskom Genku. Taj susret ostao je upisan kao prva pobjeda bh. reprezentacije, a imao je i snažan humanitarni karakter jer je prihod bio namijenjen pomoći Bosni i Hercegovini.

Humanitarni meč u Koblenzu

Druga utakmica odigrana je 22. marta 1993. godine u njemačkom Koblenzu protiv tadašnjeg bundesligaša Kaiserslauterna. Njemački tim slavio je rezultatom 4:1, ali je značaj susreta bio mnogo veći od samog rezultata. Meč je organizovan kao humanitarna utakmica s ciljem prikupljanja pomoći za Bosnu i Hercegovinu.

Organizator ovih utakmica bio je Informativni centar Bosne i Hercegovine iz Düsseldorfa uz saglasnost Nogometnog saveza BiH, dok je FIFA dala odobrenje za nastupe bh. igrača. Prije početka utakmice u Koblenzu njemačka televizija DSF uručila je donaciju od 10.000 tadašnjih njemačkih maraka namijenjenih djeci u Bosni i Hercegovini.

U to vrijeme bh. fudbaleri igrali su u klubovima širom Evrope, ali su se odazvali pozivu da predstavljaju svoju zemlju. Među najpoznatijim imenima bio je Safet Sušić, dok je kapitensku traku nosio Blaž Slišković. Značajnu ulogu u organizaciji susreta imao je i Demir Hotić, tadašnji fudbaler Kaiserslauterna.

Za Bosnu i Hercegovinu tada su nastupali Enver Lugušić, Merdan Ibrahimović, Anto Jakovljević, Mili Toza Hadžiabdić, Mirsad Baljić, Refik Šabanadžović, Suad Katana, Faruk Hadžibegić, Davor Jozić, Mehmed Baždarević, Demir Hotić, Blaž Slišković, Safet Sušić, Haris Škoro, Semir Tuce, Meho Kodro, Predrag Jurić, Husref Musemić, Senad Merdanović, Mirza Kapetanović, Ismet Mulabdić, Ibrahim Duro i Edim Hadžialagić.

Selektor reprezentacije bio je Mirsad Fazlagić, ali zbog ratnih okolnosti nije mogao napustiti Sarajevo za prvu utakmicu. Tim je tada sa klupe predvodio Enver Ališić, uz prisustvo potpredsjednika saveza Josipa Katalinskog, menadžera Namika Filipovića, sekretara Nijaza Merdanovića i doktora Mirhana Kapidžića.