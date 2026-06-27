Ove uređaje ne biste trebali isključivati direktno iz struje

Iako se mnogima čini praktičnim da električne uređaje jednostavno isključe iz struje kada ih ne koriste, kod pojedinih uređaja takva navika može izazvati neželjene posljedice i uticati na njihov rad i trajnost.

Jedan od uređaja kod kojih se preporučuje poseban oprez je printer. Kada se pravilno isključuje pomoću dugmeta za uključivanje i isključivanje, printer završava svoj radni proces i priprema se za stanje mirovanja.

Međutim, ako se direktno isključi iz struje, taj proces se naglo prekida. To može dovesti do nepotrebnog trošenja tinte i ponovnog pokretanja sistema kao da uređaj dugo nije bio korišten.

Slična situacija je i s internet ruterima. U modernim domaćinstvima oni često povezuju više uređaja i usluga, uključujući pametne sisteme i telefonske linije. Njihovo isključivanje iz struje može izazvati probleme prilikom ponovnog uspostavljanja mreže, posebno ako su na ruter povezani dodatni uređaji.

Treća grupa uređaja su moderni OLED televizori, koji koriste napredne procese osvježavanja piksela kako bi očuvali kvalitet slike. Naglo isključivanje iz napajanja može prekinuti te procese, što dugoročno može uticati na prikaz slike i rad ekrana.

Stručnjaci savjetuju da se uređaji uvijek isključuju na propisan način, pomoću dugmeta za uključivanje i isključivanje, a ne direktnim izvlačenjem utikača iz utičnice. Na taj način smanjuje se rizik od mogućih oštećenja i produžava vijek trajanja uređaja.