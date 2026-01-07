Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Radislava Krstića za zločine protiv čovječnosti

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 7. januara 2026. godine optužnicu protiv Radislava Krstića, kojom se on tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti, saopćeno je iz Suda BiH.

Prema navodima optužnice, Krstić se tereti da je počinio zločine iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi s tačkama a) i d) istog člana, te u vezi sa članovima 180. stav 1. i članovima 29, 30 i 31. KZBiH.

Optužnica ga, između ostalog, tereti da je tokom rata u Bosni i Hercegovini, od sredine maja do najmanje kraja septembra 1992. godine, na području općine Sokolac, kao komandant 2. romanijske motorizirane brigade Vojske Republike Srpske, učestvovao u široko rasprostranjenom i sistematičnom napadu usmjerenom protiv civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti.

Kako se navodi, napad su provodile snage tadašnje Teritorijalne odbrane Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske, kao i policijske snage MUP-a Srpske Republike BiH i Stanice javne sigurnosti Sokolac. Optuženi se tereti da je bio svjestan tog napada i da su njegove radnje činile njegov sastavni dio.

Tužilaštvo BiH navodi da je Krstić, zajedno s drugim njemu poznatim osobama, planirao, naredio, počinio, podstrekavao i pomagao u planiranju, pripremanju, izvršenju i prikrivanju zločina protiv čovječnosti, uključujući progon civilnog stanovništva kroz prisilno preseljenje, namjerno lišavanje života, uništavanje i pljačku pokretne i nepokretne imovine, kao i rušenje vjerskog objekta.

Prema optužnici, navedene radnje su bile dio zajedničkog zločinačkog plana vojnih, civilnih i policijskih vlasti na području općine Sokolac, čiji je cilj bio prisilno protjerivanje Bošnjaka iz sela Novoseoci sa teritorije pod kontrolom srpskih vlasti.

Potvrđivanjem optužnice stvoreni su uslovi za početak suđenja pred Sudom Bosne i Hercegovine.