Preminuo osuđeni ratni zločinac Predrag Bastah

U Univerzitetskom kliničkom centru u Banjoj Luci preminuo je Predrag Bastah, presuđeni ratni zločinac, koji je izdržavao zatvorsku kaznu za ratne zločine počinjene u Vlasenici, dok je bio na izdržavanju kazne u zatvoru u Vojkovićima.

Presudom Suda Bosne i Hercegovine, Bastah je osuđen na jedinstvenu kaznu od 35 godina zatvora zbog zločina počinjenih na području Vlasenice.

U prvostepenom postupku izrečena mu je kazna od 20 godina zatvora za ubistva 34 osobe na lokalitetu Mračni dol 1992. godine. Optužnica ga je teretila za ukupno 37 ubistava, ali je Sud odbio dio optužbe koji se odnosio na tri osobe obuhvaćene ranijom pravosnažnom presudom, na osnovu koje mu je ranije izrečena kazna od 22 godine zatvora.

Prema optužnici Tužilaštva BiH, Bastah je od aprila do kraja septembra 1992. godine, zajedno s Goranom Viškovićem i Veljkom Bašićem, učestvovao u sistematskom napadu na nesrpsko stanovništvo općine Vlasenica, uključujući hapšenja i zatvaranja bošnjačkih civila te njihovo odvođenje u logor Sušica.

Navodilo se i da je Bastah, kao pripadnik rezervnog sastava Službe javne bezbjednosti Vlasenica, 23. aprila 1992. godine u blizini ugostiteljskog objekta „Lipa“ naredio jednom civilu da se odveze do Policijske stanice Vlasenica, nakon čega je zajedno s drugim vojnicima učestvovao u njegovom premlaćivanju.

Teretio se i za učešće u nezakonitom zatvaranju dvojice bošnjačkih civila 31. maja 1992. godine, koji su, prema navodima optužnice, u policijskoj stanici bili izloženi mučenju.