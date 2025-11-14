U Bijeljini premijera filma o Goranu Sariću, a sudi mu se za streljanje djece

U Bijeljini premijera filma o Goranu Sariću, a sudi mu se za streljanje djece
U Bijeljini će danas biti premijerno prikazan film o Goranu Sariću, nekadašnjem komandantu Specijalne brigade policije MUP-a RS, koji je pred Sudom BiH optužen za odvođenje i ubistva civila bošnjačke nacionalnosti u septembru 1992. godine.

Film “Komandant Sara – najmlađi general policije Srpske”, autora Ljubiše Milutinovića, biće prikazan u Centru za kulturu Bijeljina.

Advokat Duško Tomić za Tuzlapress.ba kaže da je šokiran najavom projekcije:

“Goranu Sariću se trenutno pred Sudom BiH sudi za direktno strijeljanje sedmero djece na Drini 25. septembra 1992. godine, pucanjem u potiljak. Stidim se zbog ovog propagandnog filma i tražim da se zabrani njegovo prikazivanje”, naveo je Tomić.

Suđenje Sariću ranije je više puta odgađano zbog, kako je navedeno, narušenog zdravstvenog stanja. U međuvremenu je prešao u Srbiju, gdje se brani sa slobode.

Apelaciono vijeće Suda BiH ranije je pravosnažno oslobodilo Sarića optužbi za zločine u Srebrenici počinjene u julu 1995. godine. Nakon toga je potvrđena nova optužnica koja ga tereti za zločine nad porodicama Sarajlić, Sejmenović i Malagić u Bijeljini 1992. godine.

Za sada je jedino advokat Tomić javno reagovao na najavu prikazivanja filma.

 

