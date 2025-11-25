Tuzlaci italijanskog porijekla: Premijera filma „Zjenica u šarenici“

Udruženje građana italijanskog porijekla „Rino Zandonai“ Tuzla u srijedu, 26. novembra 2025. godine, premijerno prikazuje dokumentarni film o Tuzlacima italijanskog porijekla pod nazivom „Zjenica u šarenici“. Projekcija počinje u 18 sati u Domu mladih – Centar za kulturu Tuzla, a riječ je o filmu koji kroz lične priče bilježi put Italijana koji su tokom proteklih decenija stigli u tuzlansku regiju i ovdje stvorili nove živote.

Film režiraju Tihomir Knežiček i Zoran Pavljašević, a svoje priče u prvom dijelu dokumentarca dijele Valerija Segat, Mario Piccolotti, Irina Dobnik, Tono Zamboni, Mirjana Čaušević i Svjetlana Kakeš. U dvadesetominutnom filmu predstavljeno je šest porodica italijanskog porijekla, dok je drugi dio – nastavak filma – već u pripremi i donijeće priče onih koji su život proveli ili još uvijek provode u tuzlanskom kraju.

Nakon premijere filma biće održana i tematska večer pod nazivom „Filmovi – Tuzlaci i kauboji“, posvećena fenomenu „špageti vesterna“. O historiji, stilu, glavnim glumcima, uticaju na svjetsku kinematografiju, kao i o muzici žanra govoriće Zoran Pavljašević. Publika će imati priliku pogledati i jedan od antologijskih filmova ovog žanra, koji je obilježio evropsku i američku filmsku scenu.

Ove aktivnosti finansiraju Grad Tuzla i udruženje „Rino Zandonai“ Tuzla, s ciljem promocije kulturnog nasljeđa i istorijskih veza italijanske zajednice u Tuzlanskom kantonu.