Otvara se još jedna prethodno srušena džamija u Bijeljini

Na mjestu gdje su godinama bile samo praznine i bolna sjećanja, u Bijeljini će u nedjelju 21. septembra biti svečano otvorena obnovljena džamija Ahmed-bega Salihbegovića. Ova džamija, izgrađena sredinom 19. stoljeća, srušena je u martu 1993. godine tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, a danas ponovo zauzima svoje mjesto u mahali Selimovići.

Muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović podsjetio je da su u Bijeljini i okolini tokom rata porušene sve džamije, ali da je njihova obnova dokaz snage dobra i povratka kontinuitetu života. „Želimo sačuvati spomen na prvog vakifa, Ahmed-bega Salihbegovića, čija je želja bila da njegova djela ostanu trajna i korisna za zajednicu,“ naglasio je muftija.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina Samir-ef. Camić istakao je da je riječ o sedmoj džamiji koja je obnovljena i ponovo otvorena nakon agresije. „Ovo nije samo građevina, ona je mjesto koje obnavlja vjeru, identitet i zajedništvo,“ kazao je efendija Camić, dodajući da je obnovom džamije obnovljen i život u zajednici.

Predsjednik Izvršnog odbora MIZ Bijeljina Emir Musli zahvalio se vakifima i donatorima iz domovine i dijaspore, naglasivši da je džamija izgrađena isključivo njihovim sredstvima. Posebno je istakao doprinos majstora koji su, kako je rekao, „svojim zlatnim rukama unijeli dio sebe u ovaj objekat“.

Salihbegovića džamija, podignuta 1875/76. godine, jedan je od važnih simbola islamske i kulturne baštine Bijeljine. Njena obnova, zajedno s obnovom Atik džamije i džamije Ahmed-age Krpića, predstavlja povratak stoljetnom prisustvu islama u ovom semberskom gradu.

Proces obnove bijeljinskih džamija traje od 2002. godine, a najavljeno je da će sljedeće godine biti otvorena i džamija Preljubovića Dašnica, koja je u završnoj fazi obnove.

Podsjetimo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu srušeno je 1.311 objekata Islamske zajednice, a u Bijeljini i okolini porušeni su isključivo vjerski objekti i vakufska imovina.