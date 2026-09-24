Indijske kompanije dolaze u Sarajevo: Paviljon Indije na 100 EXPO 2026

Nakon što su početkom godine, na regionalnoj konferenciji „Adria 1000“, koja je održana u Sarajevu, Poslovne novine potpisale memorandum o saradnji sa Indo-Croatian Chamber of Commerce i Hazel d.o.o. Sarajevo, slijedi dolazak indijskih kompanija na 2. međunarodni sajam privrede 100 EXPO, 20. i 21. oktobra 2026. godine u Hotelu Hills u Sarajevu.

Indo-Croatian Chamber of Commerce (ICCC), u saradnji sa kompanijom Hazel d.o.o. Sarajevo, vraća se u Bosnu i Hercegovinu sa novim krugom poslovnog povezivanja. Ovaj put kroz zajednički nastup indijskih kompanija na nacionalnom paviljonu (India Pavilion) na Međunarodnom sajmu privrede – 100 EXPO 2026, koji će se održati u Sarajevu.

Iza inicijative stoji Mayank Jagwani, direktor ICCC, poslovni čovjek koji je niz uspješnih poduhvata izgradio u Hrvatskoj, a potom pokrenuo Indo-BiH Chamber of Commerce i kompaniju Hazel d.o.o. Sarajevo. Njegov cilj je da poslovne veze koje već funkcionišu na relaciji Indija i Hrvatska proširi na Bosnu i Hercegovinu i time poveže tri tržišta u jedan koridor za trgovinu i investicije.

Saradnja sa domaćim organizatorom nije nova. Indo-Croatian Chamber of Commerce već je učestvovala ove godine na regionalnoj konferenciji „Adria 1000“ u organizaciji Poslovnih novina d.o.o. Sarajevo, gdje je sa direktorom Emilom Kučkovićem potpisan memorandum o razumijevanju i jačanju lokalnog partnerstva. „Indijski paviljon“ na 100 EXPO je prvi konkretan rezultat tog dokumenta.

ICCC je neprofitna organizacija čija je svrha da otvori prostor za poslovno povezivanje i izgradnju partnerstava između kompanija dviju zemalja. U tom duhu Jagwani za Sarajevo priprema raznovrstan sastav indijskih kompanija iz više industrija, koje će bh. i regionalnoj poslovnoj zajednici predstaviti svoje proizvode, zanatsko umijeće i inovacije.

„Bosna i Hercegovina je tržište u kojem vidimo potencijal koji još nije iskorišten. Paviljon nije izlog, nego most. Želimo da indijske kompanije ovdje pronađu partnere, a bh. kompanije pristup jednom od najvećih tržišta svijeta”, poručuje Mayank Jagwani.

Za indijsku stranu nastup u Sarajevu je ulazna tačka prema širem regionu, jer 100 EXPO okuplja kompanije i institucije iz cijelog Zapadnog Balkana. Za domaće kompanije, riječ je o prilici da kontakt sa indijskim dobavljačima i partnerima ostvare bez troškova putovanja i nastupa na sajmovima u inostranstvu.

Detaljan spisak kompanija koje će se predstaviti u okviru Indijskog paviljona bit će objavljen u narednom saopćenju.

Drugi međunarodni sajam privrede 100 EXPO održava se 20. i 21. oktobra 2026. godine u Hotelu Hills u Sarajevu, u organizaciji Poslovnih novina d.o.o. Sarajevo, paralelno sa gala dodjelom priznanja 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu.

O 100 EXPO

100 EXPO je međunarodni sajam privrede u organizaciji Poslovnih novina, koji povezuje kompanije, institucije i privredne komore iz Bosne i Hercegovine i regiona. Poslovne novine su prva članica Central European Fair Alliance (CEFA) iz Bosne i Hercegovine.

O Indo-Croatian Chamber of Commerce

ICCC je neprofitna organizacija posvećena povezivanju indijskih kompanija sa tržištima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i šireg regiona, kroz partnerstva, poslovne misije i zajedničke nastupe.