BiH ulazi u europsku sajamsku mrežu: 100 najvećih i 100 EXPO okupljaju region u Sarajevu

Bosna i Hercegovina ove jeseni bit će domaćin jednog od najznačajnijih poslovnih okupljanja u regionu. Na konferenciji za medije u Sarajevu predstavljeni su ovogodišnji projekat „100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu“ i 100 EXPO, Sarajevo International Business Fair, koji će 20. i 21. oktobra okupiti vodeće kompanije, privredne komore, investitore i donosioce odluka iz regiona.

Iz Poslovnih novina iz Sarajeva, organizatora projekta, najavili su da će ovogodišnje, 39. izdanje biti najveće do sada, s fokusom na povezivanje privrede, jačanje regionalne saradnje, B2B susrete, investicije i promociju Bosne i Hercegovine kao poslovne destinacije.