Bivši radnici Koksare protestuju u Lukavcu

Adin Jusufović

Ispred Gradske uprave Lukavac okupili su se bivši radnici koksare, zahtijevajući da se bez dodatnog odgađanja završi postupak koji bi trebao omogućiti isplatu njihovih potraživanja.

Povod za protest je zastoj u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike, čija bi vrijednost trebala biti iskorištena za namirenje obaveza prema radnicima.

Prema navodima okupljenih, postupak je trenutno zaustavljen nakon što je gradska pravna služba osporila nalaze vještaka koji su procjenjivali vrijednost zemljišta.

Bivši radnici tvrde da su sredstva potrebna za isplatu osigurana, ali da se postupak ne odvija očekivanom dinamikom. Smatraju da osporavanje procijenjene vrijednosti zemljišta može utjecati i na iznos koji bi na kraju bio isplaćen radnicima.

Poručuju da ne pristaju na umanjenje vrijednosti koju su utvrdili vještaci te traže da se njihov nalaz prihvati i postupak što prije nastavi.

Kako ističu, posebno ih zabrinjava dodatno prolongiranje cijelog procesa, jer prema informacijama kojima raspolažu, sredstva za namirenje njihovih potraživanja već su obezbijeđena.

Protestom žele upozoriti na, kako navode, nepotrebno odugovlačenje i zatražiti od nadležnih institucija da što prije pronađu rješenje.

U središtu spora ostaje procjena vrijednosti zemljišta. Dok gradska pravna služba osporava nalaze vještaka, bivši radnici insistiraju na tome da se utvrđena vrijednost prihvati i da se na osnovu nje izvrši isplata potraživanja.

Okupljeni poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva i da očekuju hitno rješavanje problema.

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