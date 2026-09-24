Zamjena guma sve skuplja: Vulkanizeri uzimaju i po 100KM

Zamjena guma ove jeseni mogla bi biti osjetno skuplja za vozače u Bosni i Hercegovini, jer su cijene vulkanizerskih usluga porasle, a za skidanje ljetnih, montažu zimskih guma i balansiranje potrebno je izdvojiti između 60 i 80 KM.

Obavezno posjedovanje zimske opreme u BiH počinje 1. novembra, bez obzira na vremenske uslove, pa se u narednim sedmicama očekuju i veće gužve u vulkanizerskim radionicama.

Banjalučki vulkanizer Marko Savić za BL portal kaže da se rast cijena posebno vidi u poređenju s prethodnim godinama. Dok je zamjena prije godinu ili dvije koštala između 10 i 12 KM po kotaču, sada se uglavnom naplaćuje od 15 do 20 KM, zavisno od dimenzije naplatka i cjenovnika radionice.

Zamjena guma nije jedini trošak

Za vozače koji nemaju prostor u kojem mogu čuvati drugi set guma dodatni trošak predstavlja takozvani hotel za gume. Čuvanje se po sezoni naplaćuje između 30 i 50 KM.

Znatno veći izdatak očekuje one kojima je potreban novi komplet zimskih guma.

Za česte dimenzije od 15 inča jeftinije gume na akcijama mogu se pronaći po cijeni od približno 50 do 70 KM po komadu. Za gume srednje klase potrebno je izdvojiti od 80 do 110 KM, dok cijene premium modela prelaze 150 KM po gumi.

Kod većih dimenzija, posebno za SUV i druga veća vozila, cijena jedne gume može premašiti i 300 KM.

Kupovina četiri nove zimske gume srednje klase, uz montažu i balansiranje, tako vozača može koštati između 400 i 500 KM. Kod vozila s većim naplacima ukupan račun može dostići 800 KM, pa i više.

Vulkanizeri zato savjetuju vozačima da zamjenu guma ne ostavljaju za posljednje dane pred početak zakonske obaveze. Osim što se tada stvaraju velike gužve i višesatna čekanja, ranija kupovina povećava mogućnost pronalaska povoljnijih modela, čije su zalihe često ograničene.

U Bosni i Hercegovini obavezna zimska oprema mora biti u vozilima od 1. novembra do 1. aprila naredne godine.