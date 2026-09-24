Slučaj Besim Kopić i dr. u najosjetljivijoj fazi: Saslušavaju se maloljetne djevojčice

Pred Kantonalnim sudom u Tuzli nastavlja se suđenje protiv 12 osoba optuženih za krivično djelo trgovina ljudima, u predmetu koji se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Optuženi su Besim Kopić, Šemsudin Kadrić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Sulejman Šehić, Zijad Jagodić, Dževad Požegić, Nedim Avdić, Emir Kadrić, Ismet Hujdur, Almir Hodžić i Mirsad Jagodić.

Od početka suđenja, glavni pretresi održani su 19. maja, 12, 15, 19, 26. i 29. juna, 10. jula i 14. septembra 2026. godine.

Ročište koje je bilo zakazano za 17. august odgođeno je nakon što je odbrana zatražila izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i delegaciju nadležnosti. Glavni pretres zakazan za 18. septembar također nije održan, ovog puta zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih.

Dva zahtjeva branilaca za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca odbijena su kao neosnovana, kao i prijedlog upućen Vrhovnom sudu Federacije BiH da se postupanje u ovom predmetu prenese na drugi sud.

Od otvaranja glavnog pretresa 19. maja saslušano je devet svjedoka i dva vještaka.

U toku jedna od najosjetljivijih faza postupka

Pred sudskim vijećem trenutno traje saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica, što je jedna od najosjetljivijih faza ovog postupka.

Iz Kantonalnog suda u Tuzli pojašnjavaju da se pitanja maloljetnicama ne postavljaju neposredno, već putem suda, uz podršku i poseban oprez kako bi njihova prava i interesi bili zaštićeni tokom krivičnog postupka.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 25. i 28. septembar 2026. godine.

Riječ je o jednom od složenijih postupaka koji se vode pred Kantonalnim sudom u Tuzli zbog broja optuženih, obimnosti predmeta te vrste i težine krivičnog djela koje im se stavlja na teret. U nastavku suđenja očekuje se izvođenje većeg broja materijalnih i drugih dokaza.

Javnost je, odlukom sudskog vijeća, isključena sa dijela postupka radi zaštite interesa maloljetnika, u skladu sa članom 250. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH. Zbog toga Sud nije u mogućnosti iznositi više detalja o predmetu.

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