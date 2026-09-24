Škole u TK mogle bi dobiti nove projekte uz podršku partnera iz SAD-a

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razgovaralo je sa predstavnicima Međunarodnog foruma solidarnosti MFS-EMMAUS i njihovim partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država o mogućnostima realizacije projekata kojima bi bili unaprijeđeni uslovi u školama na području Tuzlanskog kantona.

Na sastanku je bilo riječi o projektima koji bi u narednom periodu mogli biti realizovani u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK, kao i o mogućnostima proširenja i nastavka saradnje.

Iz Ministarstva je istaknut značaj povezivanja sa organizacijama i partnerima koji svojim angažmanom mogu doprinijeti poboljšanju uslova za učenike i nastavnike u školama na području kantona.

Nakon sastanka, predstavnici MFS-EMMAUS-a i partneri iz Sjedinjenih Američkih Država posjetili su dvije škole u Tuzlanskom kantonu.

Tokom posjete razgovarali su sa direktorima škola o konkretnim projektima čija je realizacija planirana u narednom periodu.