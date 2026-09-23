Od UKC-a i Kampusa do puteva i vode: Halilagić objavio pregled ulaganja u Tuzlu

Ulaganja Vlade TK u Tuzlu u periodu od 2023. do 2026. godine obuhvatila su projekte u zdravstvu, obrazovanju, putnoj i vodovodnoj infrastrukturi te obnovi javnih objekata, naveo je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić u pregledu realizovanih i pokrenutih projekata koji je objavio na društvenim mrežama.

Halilagić je naveo da je dio projekata već završen i stavljen u funkciju, dok su pojedine investicije još u fazi realizacije ili su za njih osigurana sredstva.

Među završenim projektima izdvojio je novi objekat Osnovne i Srednje muzičke škole u Tuzli, za koji je, prema njegovim navodima, Vlada TK izdvojila oko tri miliona KM.

Podsjetio je i na otvaranje Centra za autizam, institucije koja je nakon višegodišnjih najava i odlaganja počela s radom u Tuzli.

Ulaganja Vlade TK u UKC Tuzla

Značajan dio objave Halilagić je posvetio investicijama u Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Prema njegovim navodima, u rad je pušten linearni akcelerator sa CT simulatorom vrijedan 8,5 miliona KM, dok se za drugi linearni akcelerator čeka isporuka.

Nabavljen je i magnet jačine 3 Tesla vrijedan 5,8 miliona KM, angio sale vrijednosti 3,7 miliona KM, digitalni mamograf vrijedan milion KM te C-luk.

Halilagić navodi da je u toku i nabavka PET/CT uređaja vrijednog 9,2 miliona KM, dodatnog linearnog akceleratora, Photon Counting CT uređaja, opreme za pripremu citostatika, ultrazvučnih i endoskopskih aparata te pripadajućeg instrumentarija.

U investicijski program, prema njegovoj objavi, uključeno je i postavljanje solarnih panela.

Kampus Univerziteta u Tuzli među najvećim projektima

Halilagić je među značajnijim projektima izdvojio i izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli.

U toku je izgradnja prvog objekta namijenjenog Ekonomskom, Pravnom, Filozofskom i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, a za prve dvije faze projekta, prema podacima koje je objavio, izdvojena su 24 miliona KM.

U okviru Kampusa se kroz međunarodni projekt SMART STEP rekonstruiše i modernizuje Laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta.

Istovremeno je u toku energijska obnova četiri školska objekta u Tuzli, Osnovne škole „Centar“, Gimnazije „Meša Selimović“, Građevinsko-geodetske škole te objekta u kojem rade Saobraćajna i Mašinska škola. Za ove projekte, prema Halilagićevim navodima, osigurano je šest miliona KM.

Obnova zgrade Vlade TK i ulaganja u vodosnabdijevanje

U objavi se navodi i rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja zgrade Vlade Tuzlanskog kantona u centru Tuzle.

Osnovni ugovor za radove vrijedan je oko 9,6 miliona KM, dok su radovi nastavljeni uz dodatnu sanaciju i ojačanje objekta.

Halilagić je naveo da dinamika radova nije onakva kakvu bi Vlada željela, ali da je riječ o složenom projektu kod kojeg, kako je poručio, prednost treba dati kvalitetnoj realizaciji.

Za unapređenje vodosnabdijevanja visinskih naselja Tuzle, prema njegovim navodima, osigurano je sedam miliona KM za transportni vodovod Bukinje–Lipnica i potis Dokanj.

Tome su prethodila ulaganja od 490.000 KM za sedam hidrostanica u Crnom Blatu, Doknju, Hidanima i Koscima.

Više od 10 miliona KM za puteve

Halilagić je naveo i da su kroz programe Vlade TK za putnu infrastrukturu na području Tuzle u periodu od 2023. do 2026. evidentirani projekti vrijedni više od 10 miliona KM.

Od tog iznosa, prema njegovoj objavi, više od osam miliona KM odnosi se na regionalne, a više od dva miliona KM na lokalne puteve.

Samo u 2026. godini za regionalne i lokalne ceste na području Tuzle planirano je više od 5,2 miliona KM.

U pregledu je izdvojen i objekat u centru Tuzle koji je prvobitno bio planiran za Kantonalno tužilaštvo, a koji je dodijeljen Upravi policije s ciljem njegovog završetka i stavljanja u funkciju.

Halilagić je objavljeni pregled opisao kao presjek ulaganja kantonalnog nivoa na području Tuzle od 2023. do 2026. godine, uz napomenu da je dio projekata završen, dio se realizuje, dok su za neke investicije osigurana sredstva i pokrenute procedure.