Restoran Tradicija otvara vrata 3. oktobra uz nastup Nesiba Delibegovića Neška

Restoran Tradicija svečano će biti otvoren u subotu, 3. oktobra 2026. godine u 19 sati, na adresi Branilaca BiH 11.

Organizatori najavljuju večer u znaku domaćih specijaliteta, ugodnog ambijenta i tradicionalne kuhinje, s idejom da gostima ponude jela pripremljena prema receptima koji se prenose generacijama.

Za muzički dio programa tokom večeri bit će zadužen Nesib Delibegović Neško.

Iz Restorana Tradicija navode da je broj mjesta ograničen, zbog čega su rezervacije obavezne.

Rezervacije se mogu izvršiti na brojeve telefona 064 460 8562 i 035 304 522.